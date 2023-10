NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen zum dritten Quartal und einer Prognoseerhöhung auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Börsenbetreibers habe zwar enttäuscht, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bereinigt um außerordentliche Kosten im Zusammenhang mit der Übernahme des dänischen Softwareanbieters Simcorp habe diese Kenngröße aber die Erwartungen der Analysten in etwa erfüllt. Unter Berücksichtigung dieser Kosten entsprächen auch die neuen Ziele für Umsatz und Ebitda in diesem Jahr in etwa den Markterwartungen./la/he;