ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Handelsdaten für August auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Handelsvolumina der europäischen Börsenbetreiber seien im abgelaufenen Monat über fast alle Kategorien hinweg stark gewesen, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Deutsche Börse dürfte nach den jüngsten Quartalszahlen von höher gesteckten Konsensschätzungen für das Ergebnis je Aktie profitieren und weiter steigenden in der zweiten Jahreshälfte./ck/ajx;