NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Mit den Resultaten zum dritten Quartal sei das Geldhaus auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Anstieg der Risikovorsorge für Kreditausfälle sei zwar enttäuschend, komme aber nicht völlig unerwartet und reflektiere wohl eher das schwache Umfeld als das Unternehmen selbst./edh/zb;