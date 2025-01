NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero nach einer Konferenz zur europäischen Internet-Branche auf "Overweight" belassen. Die Dynamik im Geschäft mit über das Internet organisierte Essensbestellungen sei robust, schrieb Analyst Marcus Diebel in seinem am Montag vorliegenden Kommentar mit Verweis auf Aussagen des Chefs Niklas Östberg. Delivery Hero schlage sich demnach in allen Märkten gut, inklusive Südkorea./bek/ag;