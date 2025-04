UBS AG gibt adidas-Aktie Buy

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 282 auf 279 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anhaltende Zolldebatte überschatte die starke Geschäftsdynamik des Sportwarenherstellers, schrieb Analyst Robert Krankowski in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Selbst mit einem schwächeren US-Geschäft sei weiterhin ein prozentual zweistelliges Umsatzwachstum möglich. Der Experte senkte indes mit Blick auf die jüngst veröffentlichte Quartalszahlen seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) für die Jahre bis 2027, da er nun von einem etwas geringeren organischen Umsatzwachstum ausgeht.

Aktienauswertung: Die adidas-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von adidas befand sich um 10:27 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2.0 Prozent auf 206.20 EUR ab. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 35.31 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 93’411 adidas-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2025 um 12.9 Prozent nach. Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von adidas wird am 30.07.2025 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2025 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2025 / 04:00 / GMT





