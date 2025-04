Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart fester

Der MDAX steigt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0.21 Prozent auf 28’354.09 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 289.946 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.133 Prozent auf 28’332.20 Punkte an der Kurstafel, nach 28’294.65 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 28’322.87 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 28’386.05 Punkten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 28.03.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 27’852.37 Punkten gehandelt. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 28.01.2025, den Wert von 26’255.40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, wurde der MDAX auf 26’175.48 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 10.25 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 30’505.59 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23’135.20 Punkten registriert.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit TRATON (+ 4.58 Prozent auf 29.24 EUR), Delivery Hero (+ 2.97 Prozent auf 27.36 EUR), JENOPTIK (+ 1.47 Prozent auf 17.92 EUR), thyssenkrupp (+ 1.39 Prozent auf 10.04 EUR) und Gerresheimer (+ 1.35 Prozent auf 56.45 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Fraport (-2.92 Prozent auf 59.85 EUR), HELLA GmbH (-1.23 Prozent auf 88.00 EUR), HENSOLDT (-1.16 Prozent auf 63.90 EUR), TAG Immobilien (-0.85 Prozent auf 13.98 EUR) und Nordex (-0.69 Prozent auf 15.79 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 779’641 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 25.668 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Im MDAX verzeichnet die TRATON-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10.76 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der RTL-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch