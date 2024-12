NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 55 auf 49 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel kappte am Donnerstagabend seine operativen Ergebnisschätzungen wegen höherer Kosten im Spanien-Geschäft. Er erinnerte aber an seinen generellen Optimismus für Essenslieferanten, der bereits in seinem großen Internet-Ausblick auf 2025 zum Ausdruck gekommen war. Bei Delivery Hero sieht er einige Kurstreiber, so zum Beispiel eine möglicherweise schnellere Margenverbesserung als gedacht./ag/tih;