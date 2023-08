LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero nach der Halbjahresbilanz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Für einen besseren Lauf der Aktien benötige es entweder eine Wachstumsbeschleunigung beim Bruttowarenwert im zweiten Halbjahr oder aber den Verkauf der Aktivitäten in verlustreichen Absatzregionen, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/he;