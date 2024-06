NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Analystin Annick Maas und ihre Kollegen untersuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie intensiver die Situation in Korea, wo Delivery Hero mit seiner Tochter Baemin im Wettbewerb stehe zu Coupang Eats. Die Lage habe sich dort verschärft mit den vervielfachten Investitionen von Delivery Hero. Langfristig dürfte der Essenslieferdienst alles daran setzen, um seine Marktposition dort zu sichern. Auch der jüngste Streit zwischen der koreanischen Wettbewerbsaufsicht und Coupang müsse genau beobachtet werden./tih/jha/;