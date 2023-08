FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Essenslieferant sei auf dem Weg zu seinen Jahreszielen, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings handele die Aktie bereits mit einem Aufschlag zu denen von Just Eat Takeaway./bek/ngu;