NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero nach Zahlen für das erste Quartal von 68 auf 62 Euro gesenkt, die Einstufung wegen des Kurspotenzials aber auf "Buy" belassen. Zwar habe er die Umsatzerwartungen bis 2026 angehoben, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Kursziel für die Aktien des Essenslieferranten sei dennoch gefallen - unter anderem wegen höherer Prognosen für Steuern./mis/ag;