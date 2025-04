NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone vor Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti senkte in einem Ausblick am Mittwoch die Schätzung für das ohne Zukäufe und Fusionen erzielte Umsatzplus des Lebensmittelkonzerns von 4,4 auf 3,8 Prozent. Zudem verringerte sie die Annahme für das Wachstum in Europa leicht./bek/he;