NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Dass der Dienstleister für die Unterhaltungsbranche offizieller Anbieter von Tickets für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2026 in Mailand werde, sei "stark vermutet worden", schrieb Analystin Annick Maas in einer ersten Reaktion am Donnerstag auf eine entsprechende Mitteilung von CTS Eventim. Allerdings habe sie in ihren Schätzungen bisher keine Prognosen eingearbeitet. Sie geht auch nicht davon aus, dass dies in den Marktschätzungen enthalten ist./ck/he;