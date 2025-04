Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich schwächer

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 2.98 Prozent leichter bei 24’809.70 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 253.134 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 2.15 Prozent auf 25’021.96 Punkte an der Kurstafel, nach 25’571.08 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 25’219.85 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24’671.43 Punkten erreichte.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der MDAX bereits um 6.25 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, bewegte sich der MDAX bei 29’560.30 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 09.01.2025, den Wert von 25’581.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2024, wies der MDAX einen Wert von 26’992.47 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2025 bereits um 3.53 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 30’505.59 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23’135.20 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell K+S (+ 1.05 Prozent auf 12.46 EUR), Ströer SE (+ 0.52 Prozent auf 48.15 EUR), CTS Eventim (-0.76 Prozent auf 91.20 EUR), thyssenkrupp (-0.93 Prozent auf 8.50 EUR) und KRONES (-1.46 Prozent auf 108.20 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-15.18 Prozent auf 111.20 EUR), Aroundtown SA (-8.01 Prozent auf 2.18 EUR), HelloFresh (-6.94 Prozent auf 7.32 EUR), TAG Immobilien (-6.76 Prozent auf 11.87 EUR) und LEG Immobilien (-6.31 Prozent auf 63.10 EUR).

Welche MDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4’520’863 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 22.918 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.92 erwartet. Die RTL-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch