NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Eventvermarkter wirke als strategischer Partner am Bau und dem Betrieb einer neuen Multifunktions-Arena in Wien mit, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Wien Holding werde Eigentümerin der Halle und mit CTS einen Pachtvertrag abschließen./tih/gl;