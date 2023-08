ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für CRH nach Halbjahreszahlen von 56,50 auf 65,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Lars Kjellberg begründete das höhere Kursziel mit höheren Schätzungen, einem angepassten Bewertungszeitraum und höheren Bewertungen von Baustoffkonzernen in den USA. Er schraubte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Prognosen für das operative Ergebnis von CRH 2023 bis 2025 nach oben./bek/he;