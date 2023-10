NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CRH vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 78,60 Euro belassen. Die europäischen Baustoffunternehmen hätten in Gesprächen mit Analysten auf die extremen Wetterbedingungen in den USA hingewiesen, schrieb die Expertin Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die jüngsten Wirbelstürme in der Region hätten zwar keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Resultate, beeinträchtigten aber den Transport und verschärften so die Auswirkungen auf die Mengen an schweren Material, das bewegt werden müsse./la/he;