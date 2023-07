ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CRH auf "Buy" mit einem Kursziel von 4850 Pence belassen. Der Baustoffkonzern habe in den vergangenen Jahren einen sichtbaren Transformationsprozess vollzogen und sei nun stark auf dem amerikanischen Kontinent präsent, der rund 70 Prozent zum operativen Ergebnis beitrage, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Iren hätten in den vergangenen zehn Jahren deutlich vom starken US-Baumarktgeschäft profitiert. Eine Börsenerstnotierung in den USA könnte der Aktie einen Schub geben./gl/edh;