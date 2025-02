NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Covestro nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe zwar unter seiner Schätzung gelegen, aber über dem Analystenkonsens, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zu verdanken sei dies vor allem der Sparte Performance Materials, während andere hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Die Übernahme durch Adnoc nehme ihren Lauf und sollte im zweiten Halbjahr vollendet werden./tih/gl;