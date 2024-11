LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Covestro auf "Equal Weight" belassen. Frühindikatoren für den November signalisierten einen Margenrückgang bei Cracker-Produkten, schrieb Analyst Alex Stewart in seinem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar zu europäischen Chemieunternehmen. Dies würde den saisonuntypischen und durch den Stillstand von Produktionsanlagen begünstigten Anstieg aus dem Oktober wieder revidieren. Indikatoren für die operative Ergebnisentwicklung (Ebitda) deuteten für die kommenden vier Quartale für die Chemiesparte von BASF einen Rückgang an, aber für die Werkstoffsparte der Ludwigshafener und mehr noch für Covestro einen Anstieg./gl/ag;