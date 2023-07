NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Covestro vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Wie Analystin Georgina Fraser schrieb, passte sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie nochmals ihre Schätzungen an. Sie rechnet für das Quartal nun mit einem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) von 473 Millionen Euro, was über der Unternehmens-Zielspanne und dem Marktkonsens liegt. Für das Gesamtjahr kürzte sie aber ihre Ebitda-Prognose in Erwartung einer schwächeren Volumen- und Preisentwicklung im zweiten Halbjahr./tih/edh;