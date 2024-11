LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Continental von 90 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Viele hätten vorher daran gezweifelt, aber Conti habe nicht nur seinen optimistischen Signalen Taten folgen lassen, sondern klinge auch weiter zuversichtlich, schrieb Analyst Erwann Dagorne in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Im Autozulieferbereich sei das Schlimmste aus seiner Sicht vorüber, und es werde bei einer so niedrigen Bewertung immer schwieriger, das Abspaltungspotenzial auszublenden./ag/gl;