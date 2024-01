ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Continental in einem Ausblick auf das Schlussquartal 2023 und das neue Jahr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals dürften den Unternehmenszielen entsprechen, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Freitag vorliegenden Studie zur europäischen Autobranche. Zugleich sollten die Unternehmen aus dem Sektor insgesamt für 2024 Absatzvolumina auf Vorjahresniveau prognostizieren. Bei den Zulieferern bedeuteten optimistische Ziele für 2024 womöglich Risiken für die Prognosen zu einem späteren Zeitpunkt. Reifenhersteller seien aber eine gute Wahl angesichts solider Fundamentaldaten und des für 2024 erwarteten Gewinnwachstums./ajx/he;