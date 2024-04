FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Continental vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Reifenhersteller und Autozulieferer dürfte schwach in das neue Jahr gestartet sein, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Höhere Lohnkosten, negative Wechselkurseffekte und die Preisgestaltung dürften die Profitabilität belastet haben./la/zb;