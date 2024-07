CompuGroup Medical 35.32 CHF -22.52% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktien der Compugroup nach einer Gewinnwarnung auf 23 Euro halbiert, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Warnung sei ein Schock gewesen, auch wenn die Anleger auf ein schwieriges Jahr eingestellt gewesen seien, schrieb Analyst Wolfgang Specht am Mittwochnachmittag. Verantwortlich sei neben dem Ausmaß auch die unzureichende Erklärung der Gründe. Der Experte zeigte sich unzufrieden mit der Prognosefähigkeit des Managements, obwohl doch ein Großteil des Geschäfts des Softwareunternehmens aus wiederkehrenden Umsätzen bestehe. Zudem hätten Kostensenkungen weniger deutlich eingeschlagen als erhofft. Specht blieb aber bei seiner Kaufempfehlung angesichts des immensen Bewertungsabschlags zur Konkurrenz./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2024 / 16:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.