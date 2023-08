NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Compugroup auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Alexander Thiel rechnet für das zweite Quartal des auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Softwareanbieters mit solider Wachstums- und Margenentwicklung. Der Fokus liege ansonsten auf dem Ausblick auf das zweite Halbjahr, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie vor der Zahlenvorlage./ajx/mis;