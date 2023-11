HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Cancom auf "Buy" mit einem Kursziel von 40,50 Euro belassen. Der Boden sei in Sicht, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Freitag vorliegenden Studie nach der Telefonkonferenz des IT-Dienstleisters zum Quartalsbericht./ag/la;