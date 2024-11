Brenntag 57.62 CHF -6.13% Charts

Analysen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Aktien von Brenntag bei unverändertem Kursziel von 76 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach dem schwachen Jahresverlauf sei nun der Zeitpunkt zum Einstieg gekommen, schrieb Analyst Carl Raynsford in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung. Der Marktkonsens für den Chemikalienhändler für das kommende Jahr sei realistisch. Raynsford wertet es aus Kostensicht positiv, dass der Konzern die Pläne einer vollständigen Aufspaltung auf Eis gelegt hat. Zwei separate Sales-Teams seien aber sinnvoll./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2024 / 17:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.