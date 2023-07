FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BNP Paribas nach Zahlen von 73 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf der Grundlage der Zahlen zum zweiten Quartal sehe er nun ordentliches Aufwärtspotenzial für die Ergebnis-Schätzungen (EPS), schrieb Analyst Kazim Andac in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Reise der französischen Großbank gehe in die richtige Richtung./ck/zb;