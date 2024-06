FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Beiersdorf nach einem Kapitalmarkttag mit Fokus auf die Consumer-Strategie auf "Halten" mit einem fairen Wert von 134 Euro je Aktie belassen. Alles in allem seien die Aussagen positiv für die Anlage-Story dieser Sparte, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die geplanten Aktivitäten in den Segmenten Hyper-Pigmentierung, Anti-Aging und Akne ergäben Sinn und sollten Wachstum und Marge beflügeln. Der Aktienkurs spiegele dies aber schon wider./tih/ajx;