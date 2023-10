FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Befesa vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Das dritte Quartal des Recyclingkonzerns dürfte schwach ausgefallen sein und eine Senkung der Jahresziele sei sehr wahrscheinlich, schrieb Analyst Niklas Becker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Zink- und Aluminiumpreise fielen weiter und der Druck durch steigende Energiepreise halte an. Hinzu komme die Schwäche in China./tav/ajx;