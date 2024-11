HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Befesa von 38 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Recycler biete eine robuste Wachstumsstory, die mehr Aufmerksamkeit verdiene, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das Wachstum für 2025 sei gut absehbar. Er passte seine Schätzungen aber an einen etwas schlechteren Gesamtmix mit höheren Abschreibungen und beschleunigten Investitionen an./ag/ajx;