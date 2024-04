NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa nach einem Medienbericht über deutlich sinkende Zinkbearbeitungskosten auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Sollte der Bericht zutreffen, könnte das operative Ergebnis (Ebitda) des Industrie-Recyclers im Geschäftsjahr 2024 rund 20 bis 30 Millionen Euro höher liegen als bislang erwartet, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/bek;