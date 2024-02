NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) sei am unteren Ende der vom Industrie-Recycler zuvor reduzierten Zielspanne ausgefallen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei eines der herausforderndsten Jahre der Firmengeschichte gewesen./edh/he;