NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,90 Euro belassen. Die spanische Bank habe in ihren Kernmärkten stark abgeschnitten, schrieb Analystin Sofie Peterzens am Montag in ihrer ersten Reaktion. Der verbesserte Ausblick dürfte die Schätzungen im mittleren einstelligen Prozentbereich nach oben treiben. Die Analystin rechnet mit einer positiven Kursreaktion./ajx/ag;