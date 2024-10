FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Buy" mit einem Kursziel von 3500 Pence belassen. Eine Einigung bei den Rechtsstreitigkeiten in Kanada sei in Sicht, schrieb Analyst Damian McNeela in einer am Montag vorliegenden Studie. Unsicherheit werde damit beseitigt./ajx/mis;