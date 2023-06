NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat BASF auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Auf einer Branchenkonferenz der US-Bank habe sich der Chemiekonzern mit am vorsichtigsten geäußert, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher dürften die anstehenden Quartalszahlen schlechter als bisher von ihm erwartet ausfallen. Udeshi senkte seine Jahresschätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) um 12 Prozent und liegt damit nach eigener Aussage nun knapp unter der Unternehmenszielspanne. Derweil winke schon in den kommenden Quartalen eine deutliche Erholung, und die Aktie sei selbst auf Basis seiner neuen Prognosen günstig bewertet./gl/tih;