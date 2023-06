NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 52 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Fraser passte in einer am Freitag vorliegenden Studie vor den Zweitquartalszahlen des Chemiekonzerns nochmals ihre Schätzungen an - auch wegen der jüngsten Währungseinflüsse. In den Jahren 2023 und 2024 sinken ihre Erwartungen an das bereinigte operative Ergebnis (Ebit), unter anderem wegen des Geschäfts mit Lebensmittelinhaltsstoffen./tih/edh;