NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Wegen des schwächeren Geschäfts im Merchant-Segment Auto.1, der Plattform für Gebrauchtwagenhändler, sei der Gruppenumsatz hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihr zufolge behauptet sich der Autohändler dennoch gut im aktuell schwierigeren und unsicherer gewordenen Umfeld./ck/gl;