Aurubis 97.62 CHF 3.47% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Aurubis auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Betrugsschaden sei ein "Desaster" für den Kupferkonzern, schrieb Analyst Christian Obst am Dienstag in seiner ersten Reaktion auf die Ergebnisse der Sonderinventur. Dies gelte nicht nur für die Schadenshöhe, sondern auch den Vertrauensverlust. Obendrein hätten die eingeleiteten Sicherheitsmaßnahmen ihren Preis. An den langfristigen Gewinnperspektiven ändere sich jedoch nichts./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2023 / 13:59 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.