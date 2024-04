NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Atoss Software nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Softwarespezialist sei mit einem erwartungsgemäßen Umsatzanstieg gut ins Jahr gestartet und habe mit dem operativen Ergebnis (Ebit) positiv überrascht, schrieb Analyst Henrik Paganetty am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der Auftragsbestand im Cloud-Geschäft untermauere das erfreuliche Wachstum. Zudem biete die gute Barmittelentwicklung für die Zukunft viel Flexibilität, obwohl das Unternehmen knapp 27 Millionen Euro als Dividende ausschütte./gl/mis;