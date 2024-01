ATOSS Software 195.76 CHF -6.59% Charts

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Atoss Software von 233 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Atoss habe das zu bieten, worauf er 2024 bei Softwareunternehmen achte: Starke Kundenbeziehungen, Preismacht und üppige Margen, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Jahr 2023 dürfte für das Unternehmen stark zu Ende gegangen sein./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2024 / 17:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.