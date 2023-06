NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Analyst James Gordon beschäftigte sich in am Montag vorliegenden Studien mit Resultaten von Produkten, die der Pharmakonzern auf der diesjährigen Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (Asco) vorgestellt hatte. Er sei für das Potenzial von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) zur Behandlung von Lungenkrebs optimistisch und sehe in diesem Bereich Astrazeneca und dessen japanischen Partner Daiichi etwa mit dem Produkt Enhertu gut aufgestellt. Beeindruckt hätten auch Daten von Tagrisso zur Behandlung von Lungenkrebs, die eine signifikante Verringerung der Sterblichkeit belegten. Zudem hätten die Briten starke Daten für eine Behandlung von Eierstock-Krebs mit Lynparza in Kombination mit Imfinzi und einer Chemotherapie vorgestellt./gl/ck;