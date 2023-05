NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Jüngste Studiendaten für das Mittel Tagrisso in Kombination mit einer Chemotherapie seien positiv ausgefallen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/bek;