NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca vor einer Investorenveranstaltung des Pharmakonzerns von 11000 auf 11300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Schwerpunkt des Meetings dürfte auf dem Umsatzziel für 2030 liegen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognose (EPS) für 2025 leicht nach oben./edh/gl;