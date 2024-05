NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Generali von 22,00 auf 22,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Italiener blieben auf einem guten Weg in Richtung Jahresziele, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie zum Versicherer./ag/ajx;