NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Asos auf "Neutral" belassen. Internet-Verkehrsdaten und Indikatoren für die Markendynamik belegten bei dem Online-Modehändler für den Mai einen prozentual zweistelligen Verkehrsrückgang gegenüber dem Vormonat, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Indes habe sich die Lage auf dem heimischen Markt Großbritannien etwas verbessert./gl/ag;