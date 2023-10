NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 690 Euro belassen. Analyst Sandeep Deshpande hob in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht am Mittwoch die weit unter den Erwartungen liegenden Aufträge hervor. Dies könne am Markt zwar negativ aufgefasst werden; mit den neuen Restriktionen der USA gegenüber China und der Aussage des Chipausrüsters, hiervon 2024 nicht sonderlich betroffen zu sein, sei aber möglicherweise auch der erhoffte Neustart gekommen - sowohl mit Blick auf die Markterwartungen als auch die Lieferungen nach China./tav/tih;