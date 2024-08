NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aroundtown nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 1,75 Euro belassen. Der Immobilienunternehmen habe den Ausblick für die operative Branchenkennziffer FFO1 trotz des Rückgangs im ersten Halbjahr angehoben, schrieb Analystin Stephanie Dossmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/tih;