NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ArcelorMittal auf "Neutral" belassen. Die ab Dienstag geltenden US-Einfuhrzölle für Waren aus Mexiko, Kanada und China sowie künftig mögliche Zölle auf EU-Importe beträfen im Bergbau- und Metallsektor am unmittelbarsten die europäischen Stahlhersteller, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies auf die eng mit Mexiko, Kanada und Europa verknüpften Lieferketten der Stahlproduktion in den USA und nannte explizit den weltgrößten Hersteller ArcelorMittal sowie Outokumpu und SSAB. Seine weiter gültigen "Neutral"-Empfehlungen begründet er damit, dass den Unsicherheiten und möglichen Belastungen durch die Zölle die seit Jahresbeginn gestiegenen europäischen und amerikanischen Stahlpreise gegenüberstünden. Allerdings dürften sich die Zölle als dominanter Faktor durchsetzen./gl/ag;